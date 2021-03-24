Литва допомогатиме АРМА шукати незаконні активи
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Кабінет міністрів включив АРМА до переліку компетентних органів з боку України, відповідальних за виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської Республіки у сфері боротьби зі злочинністю та міжнародним тероризмом. Про це інформує пресслужба КМУ, передає УНН.
Деталі
Повідомляється, що, відповідну Угоду було укладено задовго до створення АРМА, у 2007 році. Водночас саме Агентство забезпечує формування та реалізацію політики у сфері виявлення та розшуку активів, одержаних злочинним шляхом, яка є складовою системи ефективної протидії корупції, відмиванню коштів та організованій злочинності.
Для реалізації цих завдань АРМА співпрацює з міжнародними та міжурядовими організаціями і мережами, в тому числі з Камденською міжвідомчою мережею з питань повернення активів (CARIN), в якій представляє інтереси України. Профільні органи Литви також є учасниками Мережі, однак співпраця з ними в рамках CARIN ускладнювалася через статус АРМА як цивільного органу, котрий не є учасником кримінального процесу.
“Тому рішення Уряду сприятиме спільній участі в розслідуванні значно ширшого кола злочинів, обміну та аналізу оперативної інформації в межах кримінальних проваджень між АРМА та литовськими органами у форматі двосторонньої міждержавної співпраці”, - зазначили в уряді.
Довідково
Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (скорочено АРМА) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, уповноваженим на формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, які можуть бути арештовані у кримінальному провадженні, а також управління активами, які арештовані у кримінальному провадженні.
АРМА уповноважене на виявлення активів – майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необгрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.
Доповнення
У лютому цього року Верховна Рада направила до комітету для підготовки на повторне перше читання законопроект 3335-1-д щодо вдосконалення діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).