Літнє сонцестояння: коли найдовший день 2023 року, скільки він триватиме?
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Завтра, 21 червня, мешканців північної півкулі нашої планети очікує найдовший день 2023 року – день літнього сонцестояння, пише УНН.
Скільки триватиме найдовший день року
У залежності від року літнє сонцестояння припадає на 20 або 21 червня. Очікується, що сонце завтра, 21 червня, зійде о 04:47 за київським часом, а зайде за обрій о 21:14.
Таким чином день триватиме 16 годин 26 хвилин. Відповідно і ніч буде найкоротшою – 7 годин 34 хвилини.
Що можна робити в цей день, від чого варто утриматися
У наших предків день літнього сонцестояння, фактично, збігався зі святом Івана Купала. Тому деякі традиції перенеслися.
Зокрема, вважається, що у цей день варто встати якомога раніше, вмитися росою, облитися водою та зібрати цілющі трави. Якщо виконати ці умови, літо і залишок року будуть вдалими.
Також ц цей день радять носити одяг кольору сонця – жовтий помаранчевий, червоний.
А от, що не варто робити у день літнього сонцестояння, так це сваритися, лаятися, і навіть просто підвищувати голос.
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