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Летнее солнцестояние: когда самый длинный день 2023 года, сколько он продлится?

Киев • УНН

 • 1984359 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Завтра, 21 июня, жителей северного полушария нашей планеты ожидает самый длинный день 2023 года – день летнего солнцестояния, пишет УНН.

Летнее солнцестояние: когда самый длинный день 2023 года, сколько он продлится?

Сколько продлится самый длинный день в году

В зависимости от года летнее солнцестояние приходится на 20 или 21 июня. Ожидается, что солнце завтра, 21 июня, взойдет в 04:47 по киевскому времени, а зайдет за горизонт в 21:14.
Таким образом день будет длиться 16 часов 26 минут. Соответственно и ночь будет самой короткой – 7 часов 34 минуты.

Что можно делать в этот день, от чего стоит воздержаться

У наших предков день летнего солнцестояния, фактически, совпадал с праздником Ивана Купала. Поэтому некоторые традиции перенеслись.

В частности, считается, что в этот день стоит встать как можно раньше, умыться росой, облиться водой и собрать целебные травы. Если выполнить эти условия, лето и остаток года будут удачными.

Также в этот день советуют носить одежду цвета солнца – желтый оранжевый, красный.

А вот, что не стоит делать в день летнего солнцестояния, так это ссориться, ругаться, и даже просто повышать голос.

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