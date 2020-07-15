Літній сезон: в Одесі клуби та ресторани вимагають дозволу працювати вночі

"Щойно зустрівся з головними рестораторами та власниками нічних клубів Одещини. Вони звернулися до нас по допомогу та розуміння. Нововведення Кабінету міністрів щодо обмежень роботи закладів у нічний час підприємці вважають вбивчим для бізнесу, особливо в період короткого курортного сезону", - написав він напередодні ввечері і додав, що наразі Одеська область стала головним місцем відпочинку українців.

Куций зауважив, що щотижня на Одещину приїжджають десятки тисяч туристів. "Але до завершення високого курортного сезону залишилося 6 тижнів", - вів далі голова ОДА.

"Окрім відпочинку, організація літнього дозвілля — це також робочі місця для тисяч мешканців Одещини. І ми маємо їх підтримати. На зустрічі також був присутній головний санітарний лікар Одещини, представник Держпродспоживслужби та керівництво Національної поліції області", - додав Куций.

Він зазначив, що посадовці разом "мали конструктивний діалог щодо можливих сценаріїв роботи закладів".

"Я наголосив на важливості роботи в рамках закону та рекомендацій Міністерство охорони здоров'я України. Вважаю, що при дотриманні санітарних норм, заклади повинні мати можливість працювати у нічний час. За дотриманням карантинних правил роботи таких закладів буде стежити поліція. Разом з підприємцями передамо звернення до Кабінет міністрів України та Офіс Президента України щодо скасування обмеження в роботі після 23:00. Сподіваюся на підтримку керівництва держави", - підсумував він.

Нагадаємо, 8 липня на Одещині повідомлялося про стрибок захворюваності на COVID-19, відпочивальникам нагадали про обмеження.