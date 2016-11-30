Літаки ДСНС, які допомагали гасити пожежу в Ізраїлі, повернулися до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У міжнародний аеропорт “Київ” сьогодні прибули авіатори ДСНС, які допомагали ліквідовувати пожежі в Державі Ізраїль, передає УНН з посиланням на повідомлення в Facebook ДСНС.
Зазначається, що сьогодні о 18:21 два літаки АН-32П приземлилися у міжнародному аеропорту "Київ".
Нагадаємо, два літаки ДСНС АН-32П приземлилися в Республіці Ізраїль о 21:50 25 листопада для допомоги у ліквідації пожеж. 26 листопада вони здійснили перший виліт для гасіння пожеж.
Як повідомляв УНН, 25 листопада Президент України Петро Порошенко підписав указ про надання гуманітарної допомоги Ізраїлю через пожежі в ізраїльському місті Хайфа.
Через сильні пожеж 24 листопада в ізраїльському місті Хайфа було евакуйовано близько 50 тис. осіб. У безпечне місце доставлені люди як з житлових будинків, так і громадських установ, таких як школи і університети.
Серед можливих причин пожеж розглядаються як тривала посуха і сильні вітри, так і підпали. Поліція вже затримала кількох підозрюваних. На думку міністра внутрішньої безпеки Ізраїлю Гілада Ерда, більше половини пожеж спричинені підпалами.