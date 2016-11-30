Самолеты ГосЧС, которые помогали тушить пожар в Израиле, вернулись в Киев

Отмечается, что сегодня в 18:21 два самолета АН-32П приземлились в международном аэропорту "Киев".

Напомним, два самолета ГосЧС АН-32П приземлились в Республике Израиль в 21:50 25 ноября для помощи в ликвидации пожаров. 26 ноября они совершили первый вылет для тушения пожаров.

Как сообщал УНН, 25 ноября Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Израилю из-за пожаров в израильском городе Хайфа.

Из-за сильных пожаров 24 ноября в израильском городе Хайфа были эвакуированы около 50 тыс. человек. В безопасное место доставлены люди как из жилых домов, так и общественных учреждений, таких как школы и университеты.

Среди возможных причин пожаров рассматриваются как длительная засуха и сильные ветры, так и поджоги. Полиция уже задержала нескольких подозреваемых. По мнению министра внутренней безопасности Израиля Гилада Эрда, больше половины пожаров вызваны поджогами.