Лисичанськ частково залишився без води через аварію
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Водопостачання центральної частини Лисичанська, району склозаводу "Пролетарій" і міст-супутників Привілля та Новодружеська припинили через аварію. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Лисичанськводоканал".
"У зв’язку з поривом на магістральному водоводі Ду 600 мм в районі насосної станції "Білогорівська" припинено водопостачання для здійснення заходів з усунення пориву. Водопостачання буде відновлене після завершення ремонтних робіт та запуску насосних станції", - йдеться у повідомленні.
На 2 жовтня анонсовано обмеження у водопостачанні району заводу Гумово-технічних виробів через планове знезараження резервуарів питної води рідким хлором на водопровідній насосній станції "ГТВ" ЛКСП "Лисичанськводоканал".
Нагадаємо, "Лисичанськводоканал" вкотре знеструмили через борги.