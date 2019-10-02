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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Лисичанськ частково залишився без води через аварію

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Водопостачання центральної частини Лисичанська, району склозаводу "Пролетарій" і міст-супутників Привілля та Новодружеська припинили через аварію. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Лисичанськводоканал".

Лисичанськ частково залишився без води через аварію

"У зв’язку з поривом на магістральному водоводі Ду 600 мм в районі насосної станції "Білогорівська" припинено водопостачання для здійснення заходів з усунення пориву. Водопостачання буде відновлене після завершення ремонтних робіт та запуску насосних станції", - йдеться у повідомленні.

На 2 жовтня анонсовано обмеження у водопостачанні району заводу Гумово-технічних виробів через планове знезараження резервуарів питної води рідким хлором на водопровідній насосній станції "ГТВ" ЛКСП "Лисичанськводоканал".

Нагадаємо, "Лисичанськводоканал" вкотре знеструмили через борги.

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