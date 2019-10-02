Лисичанск частично остался без воды из-за аварии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Водоснабжение центральной части Лисичанска, района стеклозавода "Пролетарий" и городов-спутников Приволье и Новодружеска прекратили из-за аварии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Лисичанскводоканал".
"В связи с порывом на магистральном водоводе Ду 600 мм в районе насосной станции" Билогоривського "прекращено водоснабжение для осуществления мер по устранению порыва. Водоснабжение будет восстановлено после завершения ремонтных работ и запуска насосных станции", - говорится в сообщении.
На 2 октября анонсировано ограничения в водоснабжении района завода резинотехнических изделий в связи с плановым обеззараживания резервуаров питьевой воды жидким хлором на водопроводной насосной станции "РТИ" ЛКСП "Лисичанскводоканал".
Напомним, "Лисичанскводоканал" в очередной раз обесточили из-за долгов.