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Лише відсьогодні В.Янукович став підозрюваним - нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Лише сьогодні екс-президент України Віктор Янукович офіційно став підозрюваним, до цього в деяких справах він був свідком, в інших – без статусу. Про це в ефірі "5 каналу" розповів народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Валерій Карпунцов, передає УНН.

Лише відсьогодні В.Янукович став підозрюваним - нардеп

Юрист назвав гідною і фаховою роботу прокурорів та адвокатів, які сьогодні представляли Україну в цьому процесі.

Він зауважив, що саме оголошення підозри як юридичний факт відбулося шляхом процесуального спілкування прокурора і адвоката, а генеральний прокурор Юрій Луценко сьогодні анонсував цю підозру.

Він уточнив, що лише від сьогодні В.Янукович став підозрюваним.

"А до цього він мав різний статус в різних провадженнях. В одних був свідком, в інших – без статусу. Зважаючи на те, що він бігає. Такі особливості Кримінального-процесуального кодексу, що певні дії без фізичної присутності особи неможливо продовжувати, - пояснив юрист.

Нагадаємо, Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва, оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу.

Ю.Луценко наголосив, що враховуючи те, що В.Янукович перебуває за межами України, не прибуває на виклики, фактично переховується від правоохоронних органів України, зміст підозри оголошується усно, а саме повідомлення про підозру сьогодні годину назад надіслано на всі відомі адреси проживання та останнього перебування В.Януковича, а також буде вручено його адвокату.

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