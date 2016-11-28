Лише відсьогодні В.Янукович став підозрюваним - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Лише сьогодні екс-президент України Віктор Янукович офіційно став підозрюваним, до цього в деяких справах він був свідком, в інших – без статусу. Про це в ефірі "5 каналу" розповів народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Валерій Карпунцов, передає УНН.
Юрист назвав гідною і фаховою роботу прокурорів та адвокатів, які сьогодні представляли Україну в цьому процесі.
Він зауважив, що саме оголошення підозри як юридичний факт відбулося шляхом процесуального спілкування прокурора і адвоката, а генеральний прокурор Юрій Луценко сьогодні анонсував цю підозру.
Він уточнив, що лише від сьогодні В.Янукович став підозрюваним.
"А до цього він мав різний статус в різних провадженнях. В одних був свідком, в інших – без статусу. Зважаючи на те, що він бігає. Такі особливості Кримінального-процесуального кодексу, що певні дії без фізичної присутності особи неможливо продовжувати, - пояснив юрист.
Нагадаємо, Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва, оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу.
Ю.Луценко наголосив, що враховуючи те, що В.Янукович перебуває за межами України, не прибуває на виклики, фактично переховується від правоохоронних органів України, зміст підозри оголошується усно, а саме повідомлення про підозру сьогодні годину назад надіслано на всі відомі адреси проживання та останнього перебування В.Януковича, а також буде вручено його адвокату.