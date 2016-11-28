Только с сегодняшнего дня В.Янукович стал подозреваемым - нардеп

Юрист назвал достойной и профессиональной работу прокуроров и адвокатов, которые сегодня представляли Украину в этом процессе.

Он отметил, что само объявление подозрения как юридический факт произошло путем процессуального общения прокурора и адвоката, а генеральный прокурор Юрий Луценко сегодня анонсировал это подозрение.

Он уточнил, что только с сегодняшнего дня В. Янукович стал подозреваемым.

"А до этого он имел разный статус в различных производствах. В одних был свидетелем, в других - без статуса. Учитывая то, что он бегает. Такие особенности Уголовно-процессуального кодекса, определенные действия без физического присутствия лица не продолжать", - пояснил юрист.

Напомним, Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева, объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу.

Ю.Луценко отметил, что учитывая то, что В.Янукович находится за пределами Украины не смог прибыть на вызовы, фактически скрывается от правоохранительных органов Украины, содержание подозрения объявляется устно, а именно сообщение о подозрении сегодня час назад отправлено на все известные адреса проживания и последнего пребывания В.Януковича, а также будет вручено его адвокату.