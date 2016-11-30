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Лісгоспи Одещини мають намір продати більше 40 тисяч ялинок

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 30 листопада. УНН. Лісогосподарські підприємства Одеського обласного управління лісового та мисливського господарства цього року готові реалізувати більше 40 тисяч хвойних красунь. Про це проінформували у прес-службі Одеського обласного управління лісового та мисливського господарства, повідомляє УНН.

Лісгоспи Одещини мають намір продати більше 40 тисяч ялинок

У відомстві запевняють, що цього року ціни на зелену красуню для населення залишаться доступними і, в середньому, залежно від розміру, становитимуть від 35 до 50 гривень за ялинку до 1 м. Кожен житель області при бажанні зможе без проблем придбати в державних лісогосподарських підприємствах області зелену красуню, адже для їх заготівлі спеціально посаджені плантації новорічних ялинок.

Держпідприємства лісового господарства області облаштували у лісництвах майданчики для реалізації новорічних ялинок та сосен.

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