Лісгоспи Одещини мають намір продати більше 40 тисяч ялинок
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 30 листопада. УНН. Лісогосподарські підприємства Одеського обласного управління лісового та мисливського господарства цього року готові реалізувати більше 40 тисяч хвойних красунь. Про це проінформували у прес-службі Одеського обласного управління лісового та мисливського господарства, повідомляє УНН.
У відомстві запевняють, що цього року ціни на зелену красуню для населення залишаться доступними і, в середньому, залежно від розміру, становитимуть від 35 до 50 гривень за ялинку до 1 м. Кожен житель області при бажанні зможе без проблем придбати в державних лісогосподарських підприємствах області зелену красуню, адже для їх заготівлі спеціально посаджені плантації новорічних ялинок.
Держпідприємства лісового господарства області облаштували у лісництвах майданчики для реалізації новорічних ялинок та сосен.