Лесхозы Одесской области намерены продать более 40 тыс. елок
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 30 ноября. УНН. Лесохозяйственные предприятия Одесского областного управления лесного и охотничьего хозяйства в этом году готовы реализовать более 40 тыс. хвойных красавиц. Об этом проинформировали в пресс-службе Одесского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, сообщает УНН.
В ведомстве уверяют, что в этом году цены на зеленую красавицу для населения останутся доступными и, в среднем, в зависимости от размера, составят от 35 до 50 гривен за елку до 1 м. Каждый житель области при желании сможет без проблем приобрести в государственных лесохозяйственных предприятиях области зеленую красавицу, ведь для их заготовки специально посажены плантации новогодних елок.
Госпредприятия лесного хозяйства области обустроили в лесничествах площадки для реализации новогодних елок и сосен.