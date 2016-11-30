Лесхозы Одесской области намерены продать более 40 тыс. елок

В ведомстве уверяют, что в этом году цены на зеленую красавицу для населения останутся доступными и, в среднем, в зависимости от размера, составят от 35 до 50 гривен за елку до 1 м. Каждый житель области при желании сможет без проблем приобрести в государственных лесохозяйственных предприятиях области зеленую красавицу, ведь для их заготовки специально посажены плантации новогодних елок.

Госпредприятия лесного хозяйства области обустроили в лесничествах площадки для реализации новогодних елок и сосен.