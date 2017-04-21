Лінію розмежування в зоні АТО за добу перетнули понад 38 тис. осіб

"Учора пасажиро-транспортний потік залишався на рівні попередньої доби. Загалом протягом минулої доби через контрольні пункти в'їзду-виїзду лінію розмежування перетнули 38,2 тис/ осіб та 5,3 тис/ транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

Через КПВВ “Майорське” прослідували – 9155 осіб та 1070 транспортних засобів; “Мар’їнка” – 9145 осіб та 1655 транспортних засобів; “Новотроїцьке” – 7765 осіб та 1550 транспортних засобів; “Гнутове” – 4705 осіб та 1045 транспортних засобів; “Станиця Луганська” – 7420 осіб.

В контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: “Майорське” – 30/140; “Мар’їнка” – 150/150; “Новотроїцьке” – 150/60; “Гнутове” – 60/40.

На цей час усі КПВВ працюють в штатному режимі.

Учора в контрольних пунктах в'їзду-виїзду “Майорське” та “Мар’їнка”, як на вихід до неконтрольованої території, так і на в’їзд з неї, прикордонними нарядами Краматорського загону двічі було виявлено грошові кошти. В одному випадку у сумці громадянина України виявлено 154 тис. грн, в іншому – в транспортному засобі нашого співвітчизника виявлено 400 тис. грн. Порушників та виявлену готівку передано співробітникам Національної поліції для прийняття правового рішення.

Також учора в КПВВ “Майорське” прикордонники цього ж загону виявили пневматичний пістолет та комплектуючі до нього. Пневматичну зброю громадянин України ховав в багажнику автомобіля “ВАЗ”. Громадянина та виявлене передано співробітникам Національної поліції.

Крім того, в КПВВ “Станиця Луганська”, “Мар’їнка” та на контрольному посту “Мар’їнка” співробітники Луганського та Краматорського загонів зафіксували 4 випадки, коли громадяни України намагалися “вирішити питання” про безперешкодний пропуск через лінію розмежування за грошові винагороди у розмірі від 200 до 1000 грн. На свої пропозиції вони отримали від прикордонників категоричні відмови, після чого порушників передано представникам Національної поліції в Луганській та Донецькій областях.

Через КПВВ “Новотроїцьке” на виїзд до неконтрольованої території прослідував один вантажний автомобіль від ООН (Міжнародного благодійного фонду “АІСМ”) з медичними засобами загальною вагою майже 400 кг.

Як повідомляв УНН 20 квітня, пункти пропуску в зоні АТО за добу перетнули понад 36 тис. осіб.