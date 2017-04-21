Линию разграничения в зоне АТО за сутки пересекли более 38 тыс. чел.

"Вчера пассажиро-транспортный поток оставался на уровне предыдущих суток. В общем за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 38,2 тыс. чел. и 5,3 тыс. транспортных средств", - говорится в сообщении.

Через КПВВ "Майорское" проследовали - 9155 чел. и 1070 транспортных средств; "Марьинка" - 9145 чел. и 1655 транспортных средств; "Новотроицкое" - 7765 чел. и 1550 транспортных средств; "Гнутово" - 4705 чел. и 1045 транспортных средств; "Станица Луганская" - 7420 чел.

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/140; "Марьинка" - 150/150; "Новотроицкое" - 150/60; "Гнутово" - 60/40.

В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.

Вчера в контрольных пунктах въезда-выезда "Майорское" и "Марьинка", как на выход из неконтролируемой территории, так и на въезд, пограничными нарядами Краматорского отряда дважды были обнаружены денежные средства. В одном случае в сумке гражданина Украины обнаружено 154 тыс. грн, в другом - в транспортном средстве нашего соотечественника выявлено 400 тыс. грн. Нарушителей и выявленные наличные передано сотрудникам Национальной полиции для принятия правового решения.

Также вчера в КПВВ "Майорское" пограничники этого же отряда обнаружили пневматический пистолет и комплектующие к нему. Пневматическое оружие гражданин Украины прятал в багажнике автомобиля "ВАЗ". Гражданин и обнаруженное оружие переданы сотрудникам Национальной полиции.

Кроме того, в КПВВ "Станица Луганская", "Марьинка" и на контрольном посту "Марьинка" сотрудники Луганского и Краматорского отрядов зафиксировали 4 случая, когда граждане Украины пытались "решить вопрос" о беспрепятственном пропуске через линию разграничения за денежные вознаграждения в размере от 200 до 1000 грн. На свои предложения они получили от пограничников категорические отказы, после чего нарушители переданы представителям Национальной полиции в Луганской и Донецкой областях.

Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на неконтролируемой территории последовал один грузовой автомобиль от ООН (Международного благотворительного фонда "АИСМ") с медицинскими средствами общим весом почти 400 кг.

Как сообщал УНН 20 апреля, пункты пропуска в зоне АТО в сутки пересекли более 36 тыс. чел.