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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Ліквідуємо корупцію у податковій швидше, якщо бізнес не мовчатиме - Данило Гетманцев

Ліквідуємо корупцію у податковій швидше, якщо бізнес не мовчатиме - Данило Гетманцев

Київ • УНН

 • 10588 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пообіцяв подальше очищення податкової служби від корумпованих чиновників. Про це він написав у своєму Telegram-каналі, наводячи приклад Одеської області, пише УНН.

“Протягом багатьох років група місцевих податкових чиновників знущалася з бізнесу Одеської області. Підприємства, які не порушували закон, безпідставно з ініціативи цих чиновників заносилися в ризиковані, їхня робота блокувалася або з метою подальшого "платного“ виведення із системи, або на замовлення конкурентів”, — констатував Данило Гетманцев.

Він повідомив, що ці схеми припинено правоохоронними органами та керівництвом Державної податкової служби.

“Злочин виявили, обставини злочину встановлює слідство. А поки що робимо все, щоб усі причетні до злочинів чиновники назавжди залишили держслужбу. Висловлюю подяку за роботу та сприяння в очищенні податкової служби ДБР”, — зазначив голова комітету ВР.

Депутат закликав бізнес активно повідомляти керівництву ДПС, правоохоронним органам та йому особисто про будь-які зловживання чиновників із податкової та митної служб.

“Знаю, що подібні прояви є і в інших сферах. Дійдемо до всіх, але зробимо це значно швидше, якщо бізнес не мовчатиме, не боятиметься, боронь Боже, не намагатиметься "зарішати“, а повідомлятиме нам про всі зловживання податківців та митників”, — резюмував Данило Гетманцев.

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