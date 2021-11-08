Лікарня, куди перемістили Саакашвілі, має необхідне медичне обладнання – омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Тюремна лікарня Глдані, куди перевезли експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі, облаштована всім необхідним медичним обладнанням. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в ефірі одного з українських телеканалів, передає кореспондент УНН.
Денісова підтвердила, що Саакашвілі доставили в тюремну лікарню Глдані.
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"Згідно з конвенціями захисту прав людини та основоположних свобод, треба питати людину про те коли йому потрібна така медична допомога. Але на сьогодні ми не знаємо в якому стані був Михайло, коли приймалося рішення про перевезення. В мене є інформація, яка ще не підтверджена офіційно, що та лікарня в яку перевезли Саакашвілі вона облаштована всім необхідним медичним обладнанням і там є всі необхідні лікарі", - розповіла Денісова.
Деталі
Вона нагадала, що Саакашвілі голодує вже 39 днів.
"Що стосується його стану здоров'я, то безумовно на 39 день говорити про те, яке саме в нього самопочуття дуже важко. Коли ми спілкувалися з адвокатами, лікарями, і омбудсменом Грузії та представниками омбудсмена, які відвідали Саакашвілі, то вони говорили, що дуже поганий стан, скликали консиліум лікарів і консиліум визнав, що в нього дуже поганий стан і що він потребує термінової медичної допомоги. Тому і гелікоптером його і вивезли", - сказала Денісова.
Вона додала, що в Грузії лікар самостійно може прийняти рішення щодо примусового годування.
Доповнення
Експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі доставили в тюремну лікарню Глдані. Інформація підтверджена пенітенціарною службою країни.
Контекст
Саакашвілі затримали 1 жовтня у Тбілісі. Повідомлялося, що він незаконно перетнув кордон країни.
Колишній грузинський лідер голодує вже 39-й день на знак протесту, оскільки вважає себе політв’язнем.
4 листопада з листа Саакашвілі, який він передав з в’язниці своїм прихильникам, стало відомо, що політик перебуває в критичному стані, а його аналізи незадовільні.
Також зазначалося, що колишній грузинський лідер схуд на 20 кг за час голодування.
Нагадаємо також, що 20 жовтня генпрокуратура Грузії офіційно пред’явила звинувачення Саакашвілі у зв’язку з незаконним перетином кордону. Місцеве телебачення розповсюдило кадри, на яких політик ховається у вентиляційному відсіку вантажівки для перевезення молочних продуктів.
29 жовтня в Грузії порушили кримінальну справу за підозрою в змові з метою насильницької зміни конституційного ладу, повалення або захоплення державної влади. Зазначалося, що окремі особи планували перекривати дороги, щоб перешкодити етапуванню Саакашвілі в іншу тюремну установу або в тюремну лікарню, тим самим створивши неконтрольовану ситуацію і хаос.
Експрезидента також заочно засудили в Грузії у справах про вбивство банкіра Сандро Гіргвліані і про побиття депутата Валерія Гелашвілі. У першому випадку Саакашвілі засудили до трьох років позбавлення волі, у другому — до шести. Також він є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, про погром телекомпанії “Імеді” і розтрату коштів з держбюджету. Справи розглядаються в суді.