Лікарня, куди перемістили Саакашвілі, має необхідне медичне обладнання – омбудсмен

Денісова підтвердила, що Саакашвілі доставили в тюремну лікарню Глдані.

Цитата

"Згідно з конвенціями захисту прав людини та основоположних свобод, треба питати людину про те коли йому потрібна така медична допомога. Але на сьогодні ми не знаємо в якому стані був Михайло, коли приймалося рішення про перевезення. В мене є інформація, яка ще не підтверджена офіційно, що та лікарня в яку перевезли Саакашвілі вона облаштована всім необхідним медичним обладнанням і там є всі необхідні лікарі", - розповіла Денісова.

Деталі

Вона нагадала, що Саакашвілі голодує вже 39 днів.

"Що стосується його стану здоров'я, то безумовно на 39 день говорити про те, яке саме в нього самопочуття дуже важко. Коли ми спілкувалися з адвокатами, лікарями, і омбудсменом Грузії та представниками омбудсмена, які відвідали Саакашвілі, то вони говорили, що дуже поганий стан, скликали консиліум лікарів і консиліум визнав, що в нього дуже поганий стан і що він потребує термінової медичної допомоги. Тому і гелікоптером його і вивезли", - сказала Денісова.

Вона додала, що в Грузії лікар самостійно може прийняти рішення щодо примусового годування.

Доповнення

Експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі доставили в тюремну лікарню Глдані. Інформація підтверджена пенітенціарною службою країни.

Контекст

Саакашвілі затримали 1 жовтня у Тбілісі. Повідомлялося, що він незаконно перетнув кордон країни.

Колишній грузинський лідер голодує вже 39-й день на знак протесту, оскільки вважає себе політв’язнем.

4 листопада з листа Саакашвілі, який він передав з в’язниці своїм прихильникам, стало відомо, що політик перебуває в критичному стані, а його аналізи незадовільні.

Також зазначалося, що колишній грузинський лідер схуд на 20 кг за час голодування.

Нагадаємо також, що 20 жовтня генпрокуратура Грузії офіційно пред’явила звинувачення Саакашвілі у зв’язку з незаконним перетином кордону. Місцеве телебачення розповсюдило кадри, на яких політик ховається у вентиляційному відсіку вантажівки для перевезення молочних продуктів.

29 жовтня в Грузії порушили кримінальну справу за підозрою в змові з метою насильницької зміни конституційного ладу, повалення або захоплення державної влади. Зазначалося, що окремі особи планували перекривати дороги, щоб перешкодити етапуванню Саакашвілі в іншу тюремну установу або в тюремну лікарню, тим самим створивши неконтрольовану ситуацію і хаос.

Експрезидента також заочно засудили в Грузії у справах про вбивство банкіра Сандро Гіргвліані і про побиття депутата Валерія Гелашвілі. У першому випадку Саакашвілі засудили до трьох років позбавлення волі, у другому — до шести. Також він є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, про погром телекомпанії “Імеді” і розтрату коштів з держбюджету. Справи розглядаються в суді.