Лікарі боролися за життя три дні: у Росії шайба "вбила" 19-річного хокеїста

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19-річний спортсмен опинився в реанімаційному відділенні лікарні Ярославля після попадання шайби в голову під час зустрічі з місцевим "Локомотивом", який відбувся 12 березня. Файзутдінов прийняв на себе кидок із середньої зони.

Лікарі боролися за життя хлопця три дні, однак врятувати спортсмена не вдалося. Пітерський клуб висловив співчуття рідним і близьким померлого хокеїста, який був капітаном молодіжної команди та загалом провів близько 200 поєдинків за команду.

Варто відзначити, що найближчі матчі ліги стартуватимуть хвилиною мовчання на згадку про Файзутдінова.

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