Лікар розповів про наслідки самолікування антибіотиками

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 19974 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 38637 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 64638 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 135681 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 198998 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 190433 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211236 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196827 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152179 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152941 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2 м/с
96 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ закінчиться через годину
Популярнi новини

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 122959 перегляди

У Польщі назвали ще одну причину, чому не відправлять військовий контингент в Україну

2 квітня, 14:05 • 34159 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

2 квітня, 14:21 • 74514 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 53120 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

17:14 • 31495 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 478042 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 315491 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 377841 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 489567 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 733994 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Андрій Єрмак

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 122959 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183229 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126071 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 160990 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184176 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Лікар розповів про наслідки самолікування антибіотиками

Лікар розповів про наслідки самолікування антибіотиками

Київ • УНН

 • 14004 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Безконтрольне вживання пацієнтами антибіотиків може привести до неефективності терапії через неправильно підібраний препарат. Про це у коментарі УНН розповів терапевт Клініки Спіженко Олександр Баранов.

Так, за словами О.Баранова, прийом антибіотиків повинен бути обов'язкого узгоджений з лікарем.

"Антибіотики - це потужна зброя для медиків, яку вони використовують у своєму арсеналі, і звичайно потрібно знати певні правила її використання. Перш за все антибіотик назначається лише тоді, коли дійсно це потрібно. Це говорить про те, що якщо людина захворіла, і її температура тримається не менш , ніж протягом трьох днів. Окрім температури, для призначення антибіотиків важливо ще й встановити. що відбулися зміни у показниках крові", - сказав О.Баранов.

Також лікар відзначив, що до лікування антибіотиками потрібно підходити вкрай серйозно. Адже цілеспрямована дія антибіотика на збудник хвороби і швидке одужання пацієнта можливе лише у випадку коректного призначення препарату фахівцем.

"На жаль, у призначенні антибіотиків дуже велику роль відіграють ЗМІ, які не завжди є коректними. Це стосується пропаганди, реклами. І люди починають ставитися до антибіотиків так, ніби купити антибіотики - це купити парфуми у магазині. Вони починають самі собі призначати антибіотик у невірних дозуваннях і зовсім навіть не в тих випадках, які потребують призначення цих препаратів", - розповів О. Баранов.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, МОЗ і громадськість закликали українців не купувати антибіотики без рецепта та приєднатися до флешмобу #Антибіотик_за_рецептом.

Організатори флешмоб наголошують на необхідності формувати у пацієнтів правильну позиціє щодо вживання антимікробних препаратів.

"- Ні – самолікуванню
- Суворе дотримання схеми лікування, запропонованої лікарем
- І головне: прийом антибіотиків – тільки за рецептом!", - наголошують у ГО "Інфекційний контроль в Україні".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'я
Bitcoin
$85,674.30
Золото
$3,163.00
Tesla
$280.94
Brent
$73.80
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,883.59