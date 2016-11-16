Лікар розповів про наслідки самолікування антибіотиками
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Безконтрольне вживання пацієнтами антибіотиків може привести до неефективності терапії через неправильно підібраний препарат. Про це у коментарі УНН розповів терапевт Клініки Спіженко Олександр Баранов.
Так, за словами О.Баранова, прийом антибіотиків повинен бути обов'язкого узгоджений з лікарем.
"Антибіотики - це потужна зброя для медиків, яку вони використовують у своєму арсеналі, і звичайно потрібно знати певні правила її використання. Перш за все антибіотик назначається лише тоді, коли дійсно це потрібно. Це говорить про те, що якщо людина захворіла, і її температура тримається не менш , ніж протягом трьох днів. Окрім температури, для призначення антибіотиків важливо ще й встановити. що відбулися зміни у показниках крові", - сказав О.Баранов.
Також лікар відзначив, що до лікування антибіотиками потрібно підходити вкрай серйозно. Адже цілеспрямована дія антибіотика на збудник хвороби і швидке одужання пацієнта можливе лише у випадку коректного призначення препарату фахівцем.
"На жаль, у призначенні антибіотиків дуже велику роль відіграють ЗМІ, які не завжди є коректними. Це стосується пропаганди, реклами. І люди починають ставитися до антибіотиків так, ніби купити антибіотики - це купити парфуми у магазині. Вони починають самі собі призначати антибіотик у невірних дозуваннях і зовсім навіть не в тих випадках, які потребують призначення цих препаратів", - розповів О. Баранов.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, МОЗ і громадськість закликали українців не купувати антибіотики без рецепта та приєднатися до флешмобу #Антибіотик_за_рецептом.
Організатори флешмоб наголошують на необхідності формувати у пацієнтів правильну позиціє щодо вживання антимікробних препаратів.
"- Ні – самолікуванню
- Суворе дотримання схеми лікування, запропонованої лікарем
- І головне: прийом антибіотиків – тільки за рецептом!", - наголошують у ГО "Інфекційний контроль в Україні".