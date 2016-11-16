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Врач рассказал о последствиях самолечения антибиотиками

Врач рассказал о последствиях самолечения антибиотиками

Киев • УНН

 • 13999 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Бесконтрольное употребление пациентами антибиотиков может привести к неэффективности терапии из-за неправильно подобранного препарата. Об этом в комментарии УНН рассказал терапевт Клиники Спиженко Александр Баранов.

Так, по словам А.Баранова, прием антибиотиков должен быть обязательны согласован с врачом.

"Антибиотики - это мощное оружие для медиков, которое они используют в своем арсенале, и конечно нужно знать определенные правила его использования. Прежде всего антибиотик назначается только тогда, когда действительно это нужно. Это говорит о том, что если человек заболел, и его температура держится не менее, чем в течение трех дней. Кроме температуры, для назначения антибиотиков важно еще и установить. что произошли изменения в показателях крови", - сказал А.Баранов.

Также врач отметил, что к лечению антибиотиками нужно подходить крайне серьезно. Ведь целенаправленное действие антибиотика на возбудитель болезни и быстрое выздоровление пациента возможно только в случае корректного применения препарата специалистом.

"К сожалению, в назначении антибиотиков очень большую роль играют СМИ, которые не всегда являются корректными. Это касается пропаганды, рекламы. И люди начинают относиться к антибиотикам так, будто купить антибиотики - это купить духи в магазине. Они начинают сами себе назначать антибиотик в неверных дозировках и совсем даже не в тех случаях, требующих назначения этих препаратов", - рассказал А.Баранов.

Напомним, как сообщал УНН, МОЗ и общественность призвали украинцев не покупать лекарства без рецепта и присоединиться к флешмобу #Антибиотик_по_рецепту.

Организаторы флешмоба отмечают необходимость формировать у пациентов правильную позицию относительно употребления антимикробных препаратов.

- Нет - самолечению
- Строгое соблюдение схемы лечения, предписанной врачом
- И главное: прием антибиотиков - только по рецепту!", - Отмечают в ОО "Инфекционный контроль в Украине".

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