Ліга націй: перемога Нідерландів над Францією понизила у класі Німеччину

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Збірна Нідерландів зустрілася із Францією в Роттердамі у футбольному протистоянні елітної групи Ліги націй УЄФА, передає УНН.

“Триколірних” у цій грі задля загальної перемоги в групі влаштовувала і нічия, але господарі мали іншу ціль. Гравець “Ліверпулю” Джорджінью Вейналдум засмутив колектив Дешама, добивши м’яч в сітку після того, як Льоріс парирував постріл Бабеля.

Довгий час цифри на табло залишалися незмінними і тільки фол Сіссоко у власній карній (француз контролював м’яч, але відпустив його та збив опонента) призвів до призначення пенальті. 11-метровий вдало пробив Мемфіс Депай — 2:0.

Примітно, що нідерландці впритул наблизились до французів — 7 і 6 очок в турнірній таблиці. Проте нідерландці мають у запасі гру з німцями, які набрали лише один бал і в наступному сезоні виступатимуть тільки в Дивізіоні В Ліги націй.

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