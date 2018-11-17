Лига наций: победа Нидерландов над Францией понизила в классе Германию

“Трехцветных” в этой игре для общей победы в группе устраивала и ничья, но хозяева имели другую цель. Игрок “Ливерпуля” Джорджинью Вейналдум огорчил коллектив Дешама, добив мяч в сетку после того, как Льорис парировал выстрел Бабеля.

Долгое время цифры на табло оставались неизменными и только фол Сиссоко в собственной штрафной (француз контролировал мяч, но отпустил его и сбил оппонента) привел к назначению пенальти. 11-метровый удачно пробил Депай — 2:0.

Примечательно, что голландцы вплотную приблизились к французам — 7 и 6 очков в турнирной таблице. Однако голландцы имеют в запасе игру с немцами, которые набрали лишь одно очко и в следующем сезоне выступать только в Дивизионе В Лиги наций.