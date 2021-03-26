Лідери збірної Нідерландів наблизились до переходу в “Барселону”

Деталі

Вейналдум та Депай мають шанс влітку приєднатися до “синьо-гранатових”. Наставник Рональд Куман давно виявляв бажання придбати даних двох зіркових земляків, з якими працював ще у збірній Нідерландів.

У обох гравців влітку закінчуються контракти з їхніми командами, і вони на правах вільних агентів готові приєднатися до “Барселони”. Нова рада директорів каталонського клубу ще має погодити кандидатури гравців, і тоді вони підпишуть трирічні контракти з “Блаугранас”.

Доповнення

Нинішнього сезону Депай (трансферна ціна становить 45 млн. євро) відіграв 31 матч за “Ліон” і відзначився 15 голами та 9 асистами. Вейналдум (35 млн. євро) провів 40 поєдинків за Ліверпуль і віддав 3 результативні передачі.