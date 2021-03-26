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Лидеры сборной Нидерландов приблизились к переходу в “Барселону”

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КИЕВ. 26 марта. УНН. Полузащитник английского “Ливерпуля” Джорджиньо Вейналдум и нападающий французского “Лиона” Депай близки к переходу в каталонскую “Барселону”, сообщает УНН со ссылкой на Diario Sport.

Детали

Вейналдум и Деппа есть шанс летом присоединиться к “сине-гранатовым”. Наставник Рональд Куман давно изъявлял желание приобрести данных двух звездных земляков, с которыми работал еще в сборной Нидерландов.

В обоих игроков летом заканчиваются контракты с их командами, и они на правах свободных агентов готовы присоединиться к “Барселоне”. Новый совет директоров каталонского клуба еще предстоит согласовать кандидатуры игроков, и тогда они подпишут трехлетние контракты с “Блаугранас”.

Дополнение

В нынешнем сезоне Деппа (трансферная цена составляет 45 млн. Евро) сыграл 31 матч за “Лион” и отметился 15 голами и 9 ассистов. Вейналдум (35 млн. Евро) провел 40 поединков за Ливерпуль и отдал 3 результативные передачи.

Украинские Национальные Новости

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