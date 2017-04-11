Лідери США, ФРН і Британії виступили за притягнення Б.Асада до відповідальності

Як повідомили в Білому домі, Д.Трамп обговорив із главами урядів ФРН і Британії американські ракетні удари, які були завдані по військово-повітряній базі в Сирії минулого тижня. Співрозмовниці “висловили підтримку діям Сполучених Штатів та погодились із президентом Трампом щодо важливості притягнення до відповідальності сирійського президента Башара Асада”.

Відзначається, що сторони домовилися взаємодіяти в сирійському питанні та щодо інших важливих міжнародних тем.

Як повідомив речник німецького канцлера Ангели Меркель, під час розмови вона наголосила на важливості докладання всіх зусиль для політичного врегулювання конфлікту в Сирії під опікою ООН.

Як повідомляв УНН, Д.Трамп і Т.Мей “зійшлися на тому, що зараз є унікальна можливість переконати Росію, що її союз із Б.Асадом більше не відповідає її стратегічним інтересам”.