Лидеры США, ФРГ и Великобритании выступили за привлечение Б.Асада к ответственности
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В ходе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласились, что сирийского президента следует привлечь к ответственности, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Как сообщили в Белом доме, Д.Трамп обсудил с главами правительств ФРГ и Великобритании американские ракетные удары, которые были нанесены по военно-воздушной базе в Сирии на прошлой неделе. Собеседницы “выразили поддержку действиям США и согласились с президентом Трампом о важности привлечения к ответственности сирийского президента Башара Асада”.
Отмечается, что стороны договорились взаимодействовать в сирийском вопросе и по другим важным международным темам.
Как сообщил представитель Ангелы Меркель, во время разговора она подчеркнула важность прикладывания всех усилий для политического урегулирования конфликта в Сирии под опекой ООН.
Как сообщал УНН, Д.Трамп и Т.Мей “сошлись на том, что сейчас есть уникальная возможность убедить Россию, что ее союз с Б.Асадом больше не соответствует ее стратегическим интересам”.