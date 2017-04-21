Лідери Росії і Китаю обміняються візитами

“Президент Путін у наступному місяці відвідає Китай для участі у форумі "Один пояс, один шлях". Потім ми будемо чекати з візитом голову КНР шановного Сі Цзіньпіна, і будемо раді прийняти для підготовки цього заходу вас у Російської Федерації”, - сказав С.Лавров під час зустрічі зі своїм китайським колегою Ваном Ї на полях засідання Ради глав МЗС Шанхайської організації співробітництва, яке відбулося в Астані.



За словами С.Лаврова, у Москви і Пекіна “готовий план консультацій між міністерствами закордонних справ”.



“Думаю, що ваш візит буде хорошою можливістю його підписати”, — додав він.

Як повідомляв УНН, Росія і Китай відправили розвідувальні кораблі для спостереження за американським авіаносцем “Карл Вінсон” , який прямує до Корейського півострова. Ймовірно, таким способом Москва і Пекін послали Вашингтону певний “попереджувальний сигнал”, адже КНР і Росія раніше висловили стурбованість заявами США про можливий ракетний удар по КНДР.