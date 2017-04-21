Лидеры России и Китая обменяются визитами

“Президент Путин в следующем месяце посетит Китай для участия в форуме "Один пояс, один путь". Затем мы будем ждать с визитом председателя КНР уважаемого Си Цзиньпина, и будем рады принять для подготовки этого мероприятия вас в Российской Федерации”, — сказал С.Лавров во время встречи со своим китайским коллегой Ваном И на полях заседания Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), состоявшегося в Астане.



По словам С.Лаврова, у Москвы и Пекина “готов план консультаций между министерствами иностранных дел”.



“Думаю, что ваш визит будет хорошей возможностью его подписать”, — добавил он.

Как сообщал УНН, Россия и Китай отправили разведывательные корабли для наблюдения за американским авианосцем “Карл Винсон”, который направляется к Корейскому полуострову. Вероятно, таким способом Москва и Пекин послали Вашингтону определенный “предупредительный сигнал”, ведь КНР и Россия ранее выразили обеспокоенность заявлениями США о возможном ракетном ударе по КНДР.