Лідери Майдану мають виступити в суді – В.Янукович

"Лідери Майдану повинні в суді виступити. І це було б справедливо, щоб їх почули сім’ї потерпілих, але при цьому в суді повинні бути сім’ї потерпілих працівників правоохоронних органів", - сказав він.

Раніше екс-президент України Віктор Янукович сказав, що хотів би зустрітися за круглим столом з тими політиками, як це було у 2014 році під час підписання мирової угоди з тодішньою опозицією.

Крім того, В.Янукович повідомив, що під час голосування Верховною Радою України постанови про самоусунення президента від виконання конституційних обов’язків перебував у Донецьку у резиденції бізнесмена Ріната Ахметова.