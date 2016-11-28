Лидеры Майдана должны выступить в суде - В.Янукович

"Лидеры Майдана должны в суде выступить. И это было бы справедливо, чтобы их услышали семьи пострадавших, но при этом в суде должны быть семьи пострадавших работников правоохранительных органов", - сказал он.

Ранее экс-президент Украины Виктор Янукович сказал, что хотел бы встретиться за круглым столом с политиками, как это было в 2014 году при подписании мирового соглашения с тогдашней оппозицией.

Кроме того, В.Янукович сообщил, что во время голосования в Верховной Раде Украины постановления о самоустранении президента от выполнения конституционных обязанностей находился в Донецке в резиденции бизнесмена Рината Ахметова.