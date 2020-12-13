Лідери АПЛ втратили очки у матчах 12 туру змагань

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Лондонський “Тоттенхем” та “Ліверпуль” не зуміли завоювати по три очки у поєдинках 12-го туру Англійської Прем’єр-ліги, повідомляє УНН з посиланням на сайти команд.

Чинний чемпіон Англії “Ліверпуль” зумів врятуватися від поразки у грі з “Фулхемом” на 79 хвилині. Саме тоді відзначився штатний бомбардир клубу Мохамед Салах. За “ткачів” забивав Рід.

“Тоттенхем” в гостях не втримав перевагу над середняком таблиці “Крістал Пелас” — 1:1. У “шпор” забивав Кейн, у суперника — Шлюпп (81).

Додамо, “Ліверпуль” та “Тоттенхем” зберігають лідерство в чемпіонаті — по 25 очок, на два бали відстає “Саутгемптон”.

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