Лідер "Шахтаря" Тайсон анонсував повернення до Бразилії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Бразильський півзахисник "Шахтаря" Тайсон в інтерв'ю бразильському виданню "Globo Esporte" відзначив, що він запланував повернення до Бразилії та не планує заключати новий контракт з "гірниками", передає УНН.
За словами півзахисника, він хоче продовжити кар’єру в “Інтернасьоналі”.
“Хочу повернутися в „Інтернасьонал“ — це клуб, який дав мені все. Він допоміг мені стати справжнім професіоналом, домогтися виступів у Європі. Я хочу віддячити їм, тому я постійно веду переговори зі своїм агентом. Думаю, що влітку буде правильний момент для мого повернення. Я закінчу свій контракт з „Шахтарем“ в цьому році. У мене були пропозиції в минулому році — „Мілан“ запропонував за мене 30 млн. євро, але мене не відпустили. В цьому році я більше не буду продовжувати контракт — я маю намір повернутися і бути поряд з сім’єю”, — зізнався бразилець.
Відзначимо, що в активі Тайсона 20 матчів в поточному сезоні, в яких він відзначився 7 голами та 6 асистами.
Додамо, за футболіст збірної Бразилії виступає за “Шахтар” з 2013 року. За цей період 32-річний футболіст виграв 5 чемпіонських титулів першості України, 5 Кубків і 4 Суперкубки України.