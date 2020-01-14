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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 110900 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 113497 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 111991 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 124556 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104196 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107420 просмотра

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5 марта, 08:02 • 107654 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131789 просмотра

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Лидер "Шахтера" Тайсон анонсировал возвращение в Бразилию

Лидер "Шахтера" Тайсон анонсировал возвращение в Бразилию

Киев  •  УНН

 • 11632 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Бразильский полузащитник “Шахтера” Тайсон в интервью бразильскому изданию “Globo Esporte” отметил, что он запланировал возвращение в Бразилию и не планирует заключать новый контракт с “горняками”, передает УНН.

По словам полузащитника, он хочет продолжить карьеру в “Интернасьональ”.

“Хочу вернуться в „Интернасьонал“ — это клуб, который дал мне все. Он помог мне стать настоящим профессионалом, добиться выступлений в Европе. Я хочу отблагодарить их, поэтому я постоянно веду переговоры со своим агентом. Думаю, что летом будет правильный момент для моего возвращения. Я закончу свой контракт с „Шахтером“ в этом году. У меня были предложения в прошлом году — „Милан“ предложил за меня 30 млн. евро, но меня не отпустили. В этом году я больше не буду продлевать контракт — я намерен вернуться и быть рядом с семьей”, — признался бразилец.

Отметим, что в активе Тайсона 20 матчей в текущем сезоне, в которых он отметился 7 голами и 6 ассистов.

Добавим, по футболист сборной Бразилии выступает за “Шахтер” с 2013 года. За этот период 32-летний футболист выиграл 5 чемпионских титулов первенства Украины, 5 Кубков и 4 Суперкубка Украины.

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