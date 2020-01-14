Лидер "Шахтера" Тайсон анонсировал возвращение в Бразилию
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Бразильский полузащитник “Шахтера” Тайсон в интервью бразильскому изданию “Globo Esporte” отметил, что он запланировал возвращение в Бразилию и не планирует заключать новый контракт с “горняками”, передает УНН.
По словам полузащитника, он хочет продолжить карьеру в “Интернасьональ”.
“Хочу вернуться в „Интернасьонал“ — это клуб, который дал мне все. Он помог мне стать настоящим профессионалом, добиться выступлений в Европе. Я хочу отблагодарить их, поэтому я постоянно веду переговоры со своим агентом. Думаю, что летом будет правильный момент для моего возвращения. Я закончу свой контракт с „Шахтером“ в этом году. У меня были предложения в прошлом году — „Милан“ предложил за меня 30 млн. евро, но меня не отпустили. В этом году я больше не буду продлевать контракт — я намерен вернуться и быть рядом с семьей”, — признался бразилец.
Отметим, что в активе Тайсона 20 матчей в текущем сезоне, в которых он отметился 7 голами и 6 ассистов.
Добавим, по футболист сборной Бразилии выступает за “Шахтер” с 2013 года. За этот период 32-летний футболист выиграл 5 чемпионских титулов первенства Украины, 5 Кубков и 4 Суперкубка Украины.