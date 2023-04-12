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Лідер Китаю заявив про важливість бойової підготовки армії

Лідер Китаю заявив про важливість бойової підготовки армії

Київ • УНН

 • 634022 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Голова КНР Сі Цзіньпін наголосив на важливості активізації військового навчання та бойової підготовки збройних сил, передає УНН із посиланням на Сіньхуа.

Деталі

Голова КНР Сі Цзіньпін проінспектував військово-морські сили Південної зони бойового командування Народно-визвольної армії Китаю.

Сі Цзіньпін, який також є генеральним секретарем ЦК КПК та головою Центральної військової ради, наголосив на важливості активізації військового навчання та бойової підготовки, а також прискорення трансформації для всебічного підвищення рівня модернізації збройних сил.

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