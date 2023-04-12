Лидер Китая заявил о важности боевой подготовки армии

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Председатель КНР Си Цзиньпин проинспектировал военно-морские силы Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая.

Си Цзиньпин, который также является генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Центрального военного совета, подчеркнул важность активизации военного обучения и боевой подготовки, а также ускорения трансформации для всестороннего повышения уровня модернизации вооруженных сил.

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