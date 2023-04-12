Лидер Китая заявил о важности боевой подготовки армии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул важность активизации военного обучения и боевой подготовки вооруженных сил, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Детали
Председатель КНР Си Цзиньпин проинспектировал военно-морские силы Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая.
Си Цзиньпин, который также является генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Центрального военного совета, подчеркнул важность активизации военного обучения и боевой подготовки, а также ускорения трансформации для всестороннего повышения уровня модернизации вооруженных сил.
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