Ліберійський танкер забруднив море під Одесою
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Судно-суховантаж Iron Desтiny, що ходить під прапором Ліберії, скинуло 150 кубометрів господарсько-фекальних стічних вод в акваторію порту Південний. Про це 9 вересня повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
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За результатами лабораторного дослідження проби морської води було встановлено перевищення нормативів гранично допустимих концентрацій по утриманню у воді зважених речовин в 3 рази і заліза загального в 3,4 рази. У пробах води на Iron Desтiny, взятих після очищення стічних вод судна, встановлено перевищення нормативів гранично допустимих концентрацій по утриманню у воді зважених речовин у 15 разів.
Збитки від забруднення були оцінені в 21 тисячу доларів США. Сума була сплачена добровільно в повному обсязі.
Зазначимо, що це не перший інцидент з суховантажем Iron Desтiny в порту Південний. У квітні 2016 року за швартуванні судно врізалося в портовий причал.