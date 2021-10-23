Легендарний футболіст "Металіста" оголосив про завершення кар'єри

Цитата

Гуйє відзначив, що прийшов і його час повісити бутси на цвях.

“Прийшов час оголосити про завершення кар’єри футболіста. Вдячний всім уболівальникам „Металіста“, з боку яких завжди відчував любов і підтримку. За ці роки Харків став моїм будинком і назавжди закріпився в моєму серці.

Радий, що мені довелося попрацювати під керівництвом таких сильних тренерів, як Мирон Маркевич і Віталій Кварцяний. Де б я не був, завжди залишуся відданим уболівальником цього клубу”, — зазначив Папа Гуйє.

Довідка

Папа Гуйє зіграв за “Металіст” 280 матчів, в який забив 8 голів і віддав 7 результативних передач. Сім разів з командою завойовував бронзові медалі чемпіонату України і один раз — “срібні”. Також виступав за"Волинь“, “Дніпро”, “Ростов”, “Актобе”, “Карпати” і збірну Сенегалу.