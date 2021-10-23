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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Легендарний футболіст "Металіста" оголосив про завершення кар'єри

Київ • УНН

 • 25607 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Легендарний колишній оборонець харківського "Металіста" Папа Гуйє оголосив про завершення ігрової кар'єри. Про це інформує сайт "Металіста", передає УНН.

Легендарний футболіст "Металіста" оголосив про завершення кар'єри

Цитата

Гуйє відзначив, що прийшов і його час повісити бутси на цвях.

“Прийшов час оголосити про завершення кар’єри футболіста. Вдячний всім уболівальникам „Металіста“, з боку яких завжди відчував любов і підтримку. За ці роки Харків став моїм будинком і назавжди закріпився в моєму серці.

Радий, що мені довелося попрацювати під керівництвом таких сильних тренерів, як Мирон Маркевич і Віталій Кварцяний. Де б я не був, завжди залишуся відданим уболівальником цього клубу”, — зазначив Папа Гуйє.

Довідка

Папа Гуйє зіграв за “Металіст” 280 матчів, в який забив 8 голів і віддав 7 результативних передач. Сім разів з командою завойовував бронзові медалі чемпіонату України і один раз — “срібні”. Також виступав за"Волинь“, “Дніпро”, “Ростов”, “Актобе”, “Карпати” і збірну Сенегалу.

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