Легендарне фото стало символом вдячності медикам
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Фото, яке вже встигло стати легендарним в мережі, стало ще й символом вдячності медикам. Журналіст Савік Шустер запустив акцію, в рамках якої пропонує подякувати лікарям за їхню працю. Символом свого проекту він вибрав відоме фото лікаря-інфекціоніста Ольги Голубовської, повідомляє УНН.
Зворушливе фото було зроблено в квітні 2020 року, на ньому Ольга Голубовська, стоячи на порозі інфекційного відділення Олександрівської лікарні (Київ), обіймає і притискає до себе молоду дівчину. На фотографії лікар ніби прагне захистити дівчину, убезпечити її від напастей.
Фото неодноразово використовувалося ЗМІ для ілюстрації новин про боротьбу з пандемією коронавірусу, в соцмережах його репостили, закликаючи пам'ятати про титанічні зусилля, яких докладають медики в ім'я порятунку наших життів.
Мало хто знає, що дівчина на фото - журналістка - заступник головного редактора ІА УНН, телеведуча Анастасія Дайнод.
Колектив УНН підтримує прагнення нашого колеги Савіка Шустера і його команди висловити подяку медикам. Ми підтримували і будемо підтримувати медичних працівників, ми вдячні їм за самовідданість, особливо в період епідемії.
І, в свою чергу, просимо наших співгромадян не забувати, про те що всі ми пацієнти і в скрутні часи, кожному з нас хочеться підтримки і обіймів, які захистять від усього поганого. Бути вдячним неважко!
"Подякуйте тим, хто допоміг пережити цей рік!
Якщо ви хворіли в цьому році коронавірусом і хочете подякувати медичним працівникам за лікування і піклування, запишіть коротке відео зі словами подяки і надішліть нам.
Завантажуйте свої відео за посиланням: https://bit.ly/2JQdy1W
2020 рік став складним для всього світу. Ми подумали, що завершення року - це хороший привід сказати "спасибі".
Ми покажемо ваше відео в ефірі 18-го грудня.
Це може бути подяка лікарю, медсестрі, водієві швидкої, волонтеру ...
Приєднуйтесь до ініціативи і висловлюйте вдячність тим, хто цього заслуговує!" - йдеться в умовах акції.
Спасибі лікарям, що рятують нас!