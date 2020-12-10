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18 березня, 21:00 • 51333 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 100785 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 71627 перегляди

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18 березня, 17:38 • 104144 перегляди

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18 березня, 16:31 • 77341 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

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18 березня, 10:51 • 100154 перегляди

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Легендарне фото стало символом вдячності медикам

Легендарне фото стало символом вдячності медикам

Київ • УНН

 • 49885 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Фото, яке вже встигло стати легендарним в мережі, стало ще й символом вдячності медикам. Журналіст Савік Шустер запустив акцію, в рамках якої пропонує подякувати лікарям за їхню працю. Символом свого проекту він вибрав відоме фото лікаря-інфекціоніста Ольги Голубовської, повідомляє УНН.

Зворушливе фото було зроблено в квітні 2020 року, на ньому Ольга Голубовська, стоячи на порозі інфекційного відділення Олександрівської лікарні (Київ), обіймає і притискає до себе молоду дівчину. На фотографії лікар ніби прагне захистити дівчину, убезпечити її від напастей.

Фото неодноразово використовувалося ЗМІ для ілюстрації новин про боротьбу з пандемією коронавірусу, в соцмережах його репостили, закликаючи пам'ятати про титанічні зусилля, яких докладають медики в ім'я порятунку наших життів.

Мало хто знає, що дівчина на фото - журналістка - заступник головного редактора ІА УНН, телеведуча Анастасія Дайнод.

Колектив УНН підтримує прагнення нашого колеги Савіка Шустера і його команди висловити подяку медикам. Ми підтримували і будемо підтримувати медичних працівників, ми вдячні їм за самовідданість, особливо в період епідемії.

І, в свою чергу, просимо наших співгромадян не забувати, про те що всі ми пацієнти і в скрутні часи, кожному з нас хочеться підтримки і обіймів, які захистять від усього поганого. Бути вдячним неважко!

"Подякуйте тим, хто допоміг пережити цей рік!

Якщо ви хворіли в цьому році коронавірусом і хочете подякувати медичним працівникам за лікування і піклування, запишіть коротке відео зі словами подяки і надішліть нам.

Завантажуйте свої відео за посиланням: https://bit.ly/2JQdy1W

2020 рік став складним для всього світу. Ми подумали, що завершення року - це хороший привід сказати "спасибі".

Ми покажемо ваше відео в ефірі 18-го грудня.

Це може бути подяка лікарю, медсестрі, водієві швидкої, волонтеру ...

Приєднуйтесь до ініціативи і висловлюйте вдячність тим, хто цього заслуговує!" - йдеться в умовах акції.

Спасибі лікарям, що рятують нас!

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