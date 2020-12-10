Легендарное фото стало символом благодарности медикам
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Фото, уже успевшее стать легендарным в сети, стало ещё и символом благодарности медикам. Журналист Савик Шустер запустил акцию в рамках которой предлагает поблагодарить врачей за их труд. Символом своего проекта он выбрал известное фото врача-инфекциониста Ольги Голубовской, сообщает УНН.
Трогательное фото был сделано в апреле 2020 года, на нем Ольга Голубовская, стоя на пороге инфекционного отделения Александровской больницы (Киев), обнимает и прижимает к себе молодую девушку. На фотографии врач будто стремится защитить девушку, оградить ее от напастей.
Фото не один раз использовалось СМИ для иллюстрации новостей о борьбе с пандемией коронавируса, в соцсетях его репостили, призывая помнить о титанических усилиях, прилагаемых медиками во имя спасения наших жизней.
Мало кто знает, что девушка на фото — журналистка — замглавного редактора ИА УНН, телеведущая Анастасия Дайнод.
Коллектив УНН поддерживает стремление нашего коллеги Савика Шустера и его команды выразить благодарность медикам. Мы поддерживали и будем поддерживать медицинских работников, мы благодарны им за самоотверженность, особенно в период эпидемии.
И в свою очередь просим наших сограждан не забывать, о том что все мы пациенты и в трудные времена, каждому из нас хочется поддержки и объятий, которые защитят от всего плохого. Быть благодарным нетрудно!
“Поблагодарите тех, кто помог пережить этот год!
Если вы болели в этом году коронавирусом и хотите поблагодарить медицинских работников за лечение и попечительство, запишите короткое видео со словами благодарности и пришлите нам.
Загружайте свои видео по ссылке: https://bit.ly/2JQdy1W
2020 год стал сложным для всего мира. Мы подумали, что завершение года — это хороший повод сказать „спасибо“.
Мы покажем ваше видео в эфире 18-го декабря.
Это может быть благодарность врачу, медсестре, водителю скорой, волонтеру...
Присоединяйтесь к инициативе и выражайте благодарность тем, кто этого заслуживает!” — говорится в условиях акции.
Спасибо врачам, что спасают нас!