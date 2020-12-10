Легендарное фото стало символом благодарности медикам

Трогательное фото был сделано в апреле 2020 года, на нем Ольга Голубовская, стоя на пороге инфекционного отделения Александровской больницы (Киев), обнимает и прижимает к себе молодую девушку. На фотографии врач будто стремится защитить девушку, оградить ее от напастей.

Фото не один раз использовалось СМИ для иллюстрации новостей о борьбе с пандемией коронавируса, в соцсетях его репостили, призывая помнить о титанических усилиях, прилагаемых медиками во имя спасения наших жизней.

Мало кто знает, что девушка на фото — журналистка — замглавного редактора ИА УНН, телеведущая Анастасия Дайнод.

Коллектив УНН поддерживает стремление нашего коллеги Савика Шустера и его команды выразить благодарность медикам. Мы поддерживали и будем поддерживать медицинских работников, мы благодарны им за самоотверженность, особенно в период эпидемии.

И в свою очередь просим наших сограждан не забывать, о том что все мы пациенты и в трудные времена, каждому из нас хочется поддержки и объятий, которые защитят от всего плохого. Быть благодарным нетрудно!

“Поблагодарите тех, кто помог пережить этот год!

Если вы болели в этом году коронавирусом и хотите поблагодарить медицинских работников за лечение и попечительство, запишите короткое видео со словами благодарности и пришлите нам.

Загружайте свои видео по ссылке: https://bit.ly/2JQdy1W

2020 год стал сложным для всего мира. Мы подумали, что завершение года — это хороший повод сказать „спасибо“.

Мы покажем ваше видео в эфире 18-го декабря.

Это может быть благодарность врачу, медсестре, водителю скорой, волонтеру...

Присоединяйтесь к инициативе и выражайте благодарность тем, кто этого заслуживает!” — говорится в условиях акции.

Спасибо врачам, что спасают нас!