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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 66950 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 89083 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 113772 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 148986 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 197878 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 194487 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 281389 просмотра

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Легендарное фото стало символом благодарности медикам

Легендарное фото стало символом благодарности медикам

Киев  •  УНН

 • 49874 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Фото, уже успевшее стать легендарным в сети, стало ещё и символом благодарности медикам. Журналист Савик Шустер запустил акцию в рамках которой предлагает поблагодарить врачей за их труд. Символом своего проекта он выбрал известное фото врача-инфекциониста Ольги Голубовской, сообщает УНН.

Трогательное фото был сделано в апреле 2020 года, на нем Ольга Голубовская, стоя на пороге инфекционного отделения Александровской больницы (Киев), обнимает и прижимает к себе молодую девушку. На фотографии врач будто стремится защитить девушку, оградить ее от напастей.

Фото не один раз использовалось СМИ для иллюстрации новостей о борьбе с пандемией коронавируса, в соцсетях его репостили, призывая помнить о титанических усилиях, прилагаемых медиками во имя спасения наших жизней.

Мало кто знает, что девушка на фото — журналистка — замглавного редактора ИА УНН, телеведущая Анастасия Дайнод.

Коллектив УНН поддерживает стремление нашего коллеги Савика Шустера и его команды выразить благодарность медикам. Мы поддерживали и будем поддерживать медицинских работников, мы благодарны им за самоотверженность, особенно в период эпидемии.

И в свою очередь просим наших сограждан не забывать, о том что все мы пациенты и в трудные времена, каждому из нас хочется поддержки и объятий, которые защитят от всего плохого. Быть благодарным нетрудно!

“Поблагодарите тех, кто помог пережить этот год!

Если вы болели в этом году коронавирусом и хотите поблагодарить медицинских работников за лечение и попечительство, запишите короткое видео со словами благодарности и пришлите нам.

Загружайте свои видео по ссылке: https://bit.ly/2JQdy1W

2020 год стал сложным для всего мира. Мы подумали, что завершение года — это хороший повод сказать „спасибо“.

Мы покажем ваше видео в эфире 18-го декабря.

Это может быть благодарность врачу, медсестре, водителю скорой, волонтеру...

Присоединяйтесь к инициативе и выражайте благодарность тем, кто этого заслуживает!” — говорится в условиях акции.

Спасибо врачам, что спасают нас!

Украинские Национальные Новости

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