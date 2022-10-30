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лавров підколов Байдена через кубинську ракетну кризу та Україну

лавров підколов Байдена через кубинську ракетну кризу та Україну

Київ • УНН

 • 271437 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ рф підколов Джо Байдена з приводу України, заявивши, що він сподівається, що у президента США вистачить мудрості впоратися з глобальною конфронтацією, подібною до кубинської ракетної кризи 1962 року, передає УНН посилаючись на росЗМІ.

Деталі

В інтерв'ю документальному фільму російського державного телебачення про ракетну кризу міністр лавров сказав, що є "подібність" із 1962 роком, здебільшого тому, що росії тепер загрожує західна зброя в Україні.

"Я сподіваюся, що в сьогоднішній ситуації у президента Джо Байдена буде більше можливостей зрозуміти, хто і як віддає накази, - сказав лавров з посмішкою. - Ця ситуація дуже тривожна".

"Різниця в тому, що в далекому 1962 Хрущов і Кеннеді знайшли в собі сили проявити відповідальність і мудрість, а зараз ми не бачимо такої готовності з боку Вашингтона і його сателітів", - сказав лавров.

На питання, що Москві слід робити зараз в умовах нинішньої кризи, лавров сказав: "Готовність росії, зокрема президента володимира путіна, до переговорів залишається незмінною".

Контекст

27 жовтня 1962 року світ був близький до ядерної війни, коли капітан радянського підводного човна захотів запустити ядерну зброю після того, як ВМС США скинули навколо підводного човна глибинні бомби.

Пізніше того ж дня Кеннеді таємно погодився забрати всі ракети в Туреччині в обмін на те, що Хрущов прибере всі ракети з Куби. Криза була урегульована, хоча і стала символом небезпек суперництва наддержав у Холодній війні.

Доповнення

путін називає однією з причин війни "ігнорування Заходом побоювань росії щодо безпеки" пострадянської Європи та, зокрема, розширення військового альянсу НАТО на схід.

Сполучені Штати та їхні європейські союзники заявляють, що побоювання росії перебільшені та не можуть виправдати вторгнення на територію України.

Україна заявляє, що боротиметься доти, доки не звільнить свою території від всіх росіян до останнього.

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