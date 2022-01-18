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Лавров і Бербок вийшли з різними позиціями щодо “нормандського формату”

Лавров і Бербок вийшли з різними позиціями щодо “нормандського формату”

Київ • УНН

 • 97957 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та голова МЗС РФ Сергій Лавров за підсумками переговорів у Москві вийшли з різними позиціями щодо проведення “нормандської” зустрічі, передає кореспондент УНН.

Позиція Берліна

Бербок, відповідаючи на запитання журналістів, зазначила, що це лише перша особиста зустріч міністрів, на якій “зачепили безліч питань і продовжуватимемо обговорювати ці питання”.

“Щодо реалізації Мінських угод, ми дотримуємося різного погляду, тому так важливо, щоб переговори тривали. Мінські угоди було досягнуто у межах "нормандського формату“, і тому важливо, щоб ми повернулися у межах "нормандського формату“ за стіл переговорів. Ми, міністри закордонних справ, і це попередній підсумок наших переговорів, зробимо все, щоб якнайшвидше зробити кроки в цьому напрямку”, — сказала Бербок.

Заяви Москви

Лавров, однак, не виявив бажання повертатися за стіл переговорів найближчим часом.

“Для нас головне — не колись зустрічатися, а навіщо зустрічатися. Якщо зустрічатися тільки заради того, щоб президент Зеленський міг знову сказати, що з його ініціативи знову зібралася група шановних керівників, і на цьому він вважає свою місію виконаною — то цього не потрібно... Нам важливе чітке розуміння, досягнуте заздалегідь — з чим ми будемо йти на зустріч у "нормандському форматі“ на тому чи іншому рівні”, — сказав він.

Міністр додав, що така робота зараз ведеться лінією політрадників.

Додамо

Напередодні Дмитро Кулеба заявив, що міністри закордонних справ України, Німеччини та Франції обговорять перспективи поновлення повноцінного “нормандського формату” на рівні міністрів закордонних справ за участю Росії під час візиту двох міністрів — ФРН та Франції — до України.

Українські Національні Новини

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