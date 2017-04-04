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Латвія стала четвертою країною ЄС, яка офіційно засудила російську агресію

Латвія стала четвертою країною ЄС, яка офіційно засудила російську агресію

Київ • УНН

 • 16276 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Латвійська Республіка стала четвертою країною Євросоюзу, яка офіційно засудила російську агресію на сході України. Про це повідомив речник Президента України Святослав Цеголко у Twitter, передає УНН.

"Латвія стала четвертою державою ЄС, яка в офіційному документі засудила російську агресію проти України на Донбасі" - повідомив С.Цеголко.

Також на сайті Глави держави повідомили, що сьогодні українсько-латвійські відносини продовжують плідно розвиватися в атмосфері взаємної поваги, довіри та підтримки.

"Наші країни рішуче засуджують агресію Росії проти України, наслідком якої стали незаконна тимчасова окупація частини території України – Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. Україна високо цінує політичну підтримку та практичну допомогу, яку надає Латвія у протидії російській агресії та відновленні свого суверенітету та територіальної цілісності в межах міжнародно-визнаних кордонів" - наголосили в прес-службі.

Також повідомляється, що залишаючись відданими політико-дипломатичному врегулюванню ситуації на Донбасі, спричиненої російською агресією проти України, обидві країни стверджують необхідність безумовного виконання Російською Федерацією своїх зобов’язань за міжнародним правом та відновлення поваги до його загальновизнаних принципів.

"... Україна та Латвія закликають міжнародне співтовариство до подальшої солідарності з Україною, а також наголошують, що санкції, накладені на Росію через її агресію проти України, мають бути збереженими до повної імплементації Мінських домовленостей та відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, або навіть посилені у разі ескалації агресивних дій та напруженості з боку Росії" - додали у прес-службі.

Як повідомляв УНН, під час брифінгу президент Латвії Раймондс Вейоніс повідомив, що Латвія сподівається, що вже влітку українці зможуть подорожувати в країни Європейського Союзу без віз.

Українські Національні Новини

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