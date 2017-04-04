Латвия стала четвертой страной ЕС, которая официально осудила российскую агрессию
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Латвийская Республика стала четвертой страной Евросоюза, которая официально осудила российскую агрессию на востоке Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко в Twitter, передает УНН.
"Латвия стала четвертым государством ЕС, которая в официальном документе осудила российскую агрессию против Украины на Донбассе", - сообщил С.Цеголко.
Также на сайте главы государства сообщили, что сегодня украинский-латвийские отношения продолжают плодотворно развиваться в атмосфере взаимного уважения, доверия и поддержки.
"Наши страны решительно осуждают агрессию России против Украины, следствием которой стали незаконная временная оккупация части территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь. Украина высоко ценит политическую поддержку и практическую помощь, которую оказывает Латвия в противодействии российской агрессии и восстановлении своего суверенитета и территориальной целостности в пределах международно-признанных границ" - отметили в пресс-службе.
Также сообщается, что оставаясь преданными политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Донбассе, вызванной российской агрессией против Украины, обе страны утверждают необходимость безусловного выполнения Российской Федерацией своих обязательств по международному праву и восстановления уважения к его общепризнанным принципам.
"... Украина и Латвия призывают международное сообщество к дальнейшей солидарности с Украиной, а также отмечают, что санкции, наложенные на Россию из-за ее агрессии против Украины, должны быть сохранены в полной имплементации Минских договоренностей и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, или даже усилены в случае эскалации агрессивных действий и напряженности со стороны России," - добавили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, во время брифинга президент Латвии Вейонис сообщил, что Латвия надеется, что уже летом украинцы смогут путешествовать в страны Европейского Союза без виз.