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“Ладижинська ТЕС” сплатила понад 2 мільйони гривень штрафу за незаконне використання води

“Ладижинська ТЕС” сплатила понад 2 мільйони гривень штрафу за незаконне використання води

Київ • УНН

 • 20451 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Ладижинська теплова електростанція сплатила 2 мільйони 100 тисяч гривень штрафу за завдані державі збитки. Впродовж 2020 року підприємство використало понаднормову кількість води не маючи спеціального дозволу. Про це повідомляють у Вінницькій обласній прокуратурі, пише УНН.

Деталі

У квітні 2020 року до Господарського суду Вінницької області надійшла позовна заява від Державної екологічної інспекції. Там зазначалось, що “Ладижинська ТЕС” завдала значних збитків довкіллю, адже використовувала воду через гідровузли не маючи спеціально отриманого ліміту пропуску.

Втім, у жовтні 2020 року Господарський суд Вінницької області не задовольнив позов прокуратури. Після цього повторну скаргу подали до Північно-західного апеляційного господарського суду.

“Зокрема, місцевий господарський суд не врахував, що у дозволі ТЕС не зазначено ліміту пропуску води через гідровузли та відсутній дозвіл одного з видів спеціального водокористування. Відтак, протягом року підприємство використовувало воду понаднормово, завдавши таким чином державі збитків на суму понад 2,1 млн. грн. У лютому 2021 року Північно-західний апеляційний господарський суд задовольнив позов прокуратури до “Ладижинської ТЕС”, зобов’язавши підприємство відшкодувати збитки в повному обсязі. Наразі, за сприяння прокуратури, постанову суду виконано - кошти сплачено до державного бюджету”, — йдеться у повідомленні.

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