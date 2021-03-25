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“Ладыженская ТЭС” выплатила более 2 миллионов гривен штрафа за незаконное использование воды

“Ладыженская ТЭС” выплатила более 2 миллионов гривен штрафа за незаконное использование воды

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 марта. УНН. Ладыженская тепловая электростанция оплатила 2 миллиона 100 тысяч гривен штрафа за нанесенный государству ущерба. В течение 2020 года предприятие использовало сверхурочное количество воды не имея специального разрешения. Об этом сообщают в Винницкой областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

В апреле 2020 году до Хозяйственного суда Винницкой области поступило заявление от Государственной экологической инспекции. Там отмечалось, что “Ладыженская ТЭС” нанесла значительный ущерб окружающей среде, ведь использовала воду через гидроузлы не имея специально полученного лимита пропуска.

Впрочем, в октябре 2020 года Хозяйственный суд Винницкой области не удовлетворил иск прокуратуры. После этого повторную жалобу подали в Северо-западный апелляционный хозяйственный суд.

“В частности, местный суд не учел, что в разрешении ТЭС не указан лимит пропуска воды через гидроузлы и отсутствует разрешение одного из видов специального водопользования. Следовательно, в течение года предприятие использовало воду сверхурочно, нанеся таким образом государству ущерб на сумму более 2,1 млн. грн. В феврале 2021 года Северо-западный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил иск прокуратуры к „Ладыжинской ТЭС“, обязав предприятие возместить убытки в полном объеме. Сейчас при содействии прокуратуры постановление суда выполнено — средства уплачены в государственный бюджет”, — говорится в сообщении.

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