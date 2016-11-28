Л.Кучма прокоментував вимогу російської сторони проведення виборів на Донбасі
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 28 листопада. УНН. Президент України Леонід Кучма (1994 - 2005 роки) скептично оцінив вимогу російської сторони щодо виборів на тимчасово окупованих територіях сходу України. Про це сьогодні, 28 листопада, він заявив під час одноденного візиту до Закарпатської області, передає кореспондент УНН.
“...Ми розуміємо, що якщо російська сторона вимагає від нас зараз провести вибори, то у таких умовах здійснити виборчий процес практично неможливо. Це буде абсолютно не українська влада. Сподіваюся, українській стороні вдасться з допомогою Німеччини, насамперед, переконати російську сторону щодо недоцільності виборів на неконтрольованій території. Я, наприклад, не знаю жодного прикладу у світі, щоб на окупованій території проводили вибори... Нам треба досить серйозно поставитися до таких викликів, адже з цього може вийти величезна проблема, з якої ми потім не вийдемо”, — зауважив Л. Кучма.
Політик висловив сподівання, що завтрашня зустріч міністрів закордонних справ України, Росії, Франції та Німеччини завершиться ухваленням рішень, які задовільнятимуть українську сторону.
“Як на мене, для нас, у першу чергу, потрібен мир, а потім все інше”, — додав Л. Кучма.