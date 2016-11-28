Л.Кучма прокоментував вимогу російської сторони проведення виборів на Донбасі

“...Ми розуміємо, що якщо російська сторона вимагає від нас зараз провести вибори, то у таких умовах здійснити виборчий процес практично неможливо. Це буде абсолютно не українська влада. Сподіваюся, українській стороні вдасться з допомогою Німеччини, насамперед, переконати російську сторону щодо недоцільності виборів на неконтрольованій території. Я, наприклад, не знаю жодного прикладу у світі, щоб на окупованій території проводили вибори... Нам треба досить серйозно поставитися до таких викликів, адже з цього може вийти величезна проблема, з якої ми потім не вийдемо”, — зауважив Л. Кучма.

Політик висловив сподівання, що завтрашня зустріч міністрів закордонних справ України, Росії, Франції та Німеччини завершиться ухваленням рішень, які задовільнятимуть українську сторону.

“Як на мене, для нас, у першу чергу, потрібен мир, а потім все інше”, — додав Л. Кучма.