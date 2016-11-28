Л.Кучма прокомментировал требование российской стороны о проведении выборов на Донбассе

"... Мы понимаем, что если российская сторона требует от нас сейчас провести выборы, то в таких условиях осуществить избирательный процесс практически невозможно. Это будет совершенно не украинская власть. Надеюсь, украинской стороне удастся с помощью Германии, прежде всего, убедить российскую сторону в нецелесообразности выборов на неконтролируемой территории. Я, например, не знаю ни одного примера в мире, чтобы на оккупированной территории проводили выборы... Нам надо достаточно серьезно отнестись к таким вызовам, ведь из этого может получиться огромная проблема, из которой мы потом не выйдем", - отметил Л.Кучма.

Политик выразил надежду, что завтрашняя встреча министров иностранных дел Украины, России, Франции и Германии завершится принятием решений, которые удовлетворят украинскую сторону.

"Как по мне, для нас, в первую очередь, нужен мир, а потом все остальное", - добавил Л.Кучма.