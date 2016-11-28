Л.Кучма прокоментував перспективи розведення військ на Донбасі

За словами Л. Кучми, через дії військових так званої “ЛНР” й досі не виконано відведення військ у районі Станиці Луганської.

“У Мінську було підписано угоду щодо розведення на трьох ділянках загальною протяжністю 9 кілометрів. А загальна довжина лінії зіткнення, нагадаю, складає понад 400 кілометрів. І якщо на двох ділянках відведення озброєння відбулося, то на луганському напрямку (Станиця Луганська — ред.) ми цього не спостерігаємо. Єдина причина цьому — відсутність бажання у протилежної сторони. Щойно залишається день до моменту розведення, одразу починаються нічні обстріли. А умовою є тиждень „тиші“, чого й досі не вдалося досягти. Я вважаю, що у цих питаннях ми не можемо йти на жодні поступки. Якщо на 9 кілометрах ми не можемо досягти миру, то що говорити про 400. І чи хочуть мати мир на тій території? — відповідь зрозуміла...”, — зазначив Л.Кучма.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, Президент України Леонід Кучма скептично оцінив вимогу російської сторони щодо виборів на тимчасово окупованих територіях сходу України.