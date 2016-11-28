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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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Л.Кучма прокомментировал перспективы разведения войск на Донбассе

Киев • УНН

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УЖГОРОД-КИЕВ. 28 ноября. УНН. Сегодня во время однодневного визита в Закарпатскую область Президент Украины Леонид Кучма (1994 — 2005) рассказал о ситуации с разведением войск на Донбассе, передает корреспондент УНН.

Л.Кучма прокомментировал перспективы разведения войск на Донбассе

По словам Л.Кучмы, из-за действий военных так называемой "ЛНР" до сих пор не выполнен отвод войск в районе Станицы Луганской.

"В Минске было подписано соглашение по разведению на трех участках общей протяженностью 9 километров. А общая длина линии соприкосновения, напомню, составляет более 400 километров. И если на двух участках отвод вооружения состоялся, то на луганском направлении (Станица Луганская - ред.) мы этого не наблюдаем. Единственная причина этому - отсутствие желания у противоположной стороны. Только остается день до момента разведения, сразу начинаются ночные обстрелы. А условием является неделя "тишины", чего до сих пор не удалось достичь. Я считаю, что в этих вопросах мы не можем идти ни на какие уступки. Если на 9 километрах мы не можем достичь мира, то что говорить о 400. И хотят ли иметь мир на той территории? - Ответ ясен...", - отметил Л.Кучма.

Напомним, как сообщал УНН, Леонид Кучма скептически оценил требование российской стороны о выборах на временно оккупированных территориях востока Украины.

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