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Квартири киян, в яких температура нижче +18 градусів, обстежуватимуть спецкомісії

Квартири киян, в яких температура нижче +18 градусів, обстежуватимуть спецкомісії

Київ • УНН

 • 8844 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Помешкання киян, в яких температура буде нижчою за +18 градусів, обстежуватимуть спеціальні комісії. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

 

 

“У сфері ЖКГ столиці створять спеціальні комісії, які перевірятимуть приміщення, де температура нижча за +18 градусів і з’ясовуватимуть причини цього”, — зазначив В.Кличко.

Мер Києва відзначив, що за кожною територією (дільницею обслуговування) мають бути закріплені як представник житлової організації, так і теплопостачального підприємства.

“Кияни мають сплачувати за якісні послуги або мати можливість перерахунку, якщо вони таких послуг не отримали чи отримали в неповному обсязі”, — наголосив В.Кличко.

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