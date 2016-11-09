Квартири киян, в яких температура нижче +18 градусів, обстежуватимуть спецкомісії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Помешкання киян, в яких температура буде нижчою за +18 градусів, обстежуватимуть спеціальні комісії. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
“У сфері ЖКГ столиці створять спеціальні комісії, які перевірятимуть приміщення, де температура нижча за +18 градусів і з’ясовуватимуть причини цього”, — зазначив В.Кличко.
Мер Києва відзначив, що за кожною територією (дільницею обслуговування) мають бути закріплені як представник житлової організації, так і теплопостачального підприємства.
“Кияни мають сплачувати за якісні послуги або мати можливість перерахунку, якщо вони таких послуг не отримали чи отримали в неповному обсязі”, — наголосив В.Кличко.