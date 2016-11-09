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Квартиры киевлян, в которых температура ниже +18 градусов, будут обследовать спецкомиссии

Квартиры киевлян, в которых температура ниже +18 градусов, будут обследовать спецкомиссии

Киев • УНН

 • 8843 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Жилье киевлян, в котором температура будет ниже +18 градусов, будут обследовать специальные комиссии. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

 

 

"В сфере ЖКХ столицы создадут специальные комиссии, которые будут проверять жилье, где температура ниже 18 градусов и выяснять причины этого", - отметил В.Кличко.

Мэр Киева отметил, что за каждой территорией (участком обслуживания) должны быть закреплены как представитель жилищной организации, так и теплоснабжающих предприятий.

"Киевляне должны платить за качественные услуги или иметь возможность пересчета, если они таких услуг не получили или получили в неполном объеме", - подчеркнул В.Кличко.

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